МВД объявило брата Алексея Навального Олега в федеральный розыск

МВД РФ объявило в федеральный розыск младшего брата Алексея Навального Олега, говорится в базе данных ведомства. Накануне ФСИН попросила суд заменить ему условное наказание на реальный срок по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в ответе на соответствующий запрос.

Адвокат подозреваемого сообщил, что причиной для объявления в розыск стал тот факт, что родственник оппозиционера не являлся отмечаться во ФСИН после приговора.

Согласно данным федеральных ведомств, из-за призывов Олега Навального люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, «создав угрозу массового заболевания». Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты.

Ранее Люблинский суд Москвы получил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене Олегу Навальному условного наказания на реальное по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве. Адвокат Навального Никас Параскевов отметил, что пока не знакомился с ходатайством и не знает его мотивов.