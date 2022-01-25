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ФСИН потребовала заменить условное наказание для Олега Навального реальным

13:34, 25 января 2022
ФСИН потребовала заменить условное наказание для Олега Навального реальным Олег Навальный Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Люблинский суд Москвы получил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене Олегу Навальному условного наказания на реальное по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, дата рассмотрения ходатайства пока не назначена. Адвокат Навального Никас Параскевов сообщил, что пока не знакомился с ходатайством и не знает его мотивов.

В суд поступило ходатайство уголовно-исполнительной инспекции о замене Олегу Навальному одного года условного наказания на реальное,сказала собеседница агентства.

Ранее Олег Навальный был признан виновным по так называемому «санитарному делу» — уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

По этому делу Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно. Юрист пообещал обжаловать это решение в кассационной инстанции, а затем в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

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