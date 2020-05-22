Общество

Оксана Пушкина вылечилась от COVID-19

20:09, 22 мая 2020
Оксана Пушкина Оксана Пушкина Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина сообщила на своей странице в социальной сети Instagram о своём выздоровлении после коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Парламентарий провела в больнице 11 дней.

С отрицательными тестами на covid-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку!, — цитирует женщину RNS.

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Пушкина также поблагодарила медиков «за профессионализм и героизм». О её инфицировании стало известно в середине мая. Она уточнила, что переносила болезнь бессимптомно, температура тела не повышалась, изменения в лёгких были минимальными.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 -го. По последним данным, в мире заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.

Ранее NEWS.ru сообщил, что диагноз COVID-19 подтвердился у заммэра Переславля-Залесского (Ярославская область) Жанны Петровой. Чиновница находится в реанимации, рассказал глава города Валерий Астраханцев.

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