Оксана Пушкина вылечилась от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3483fe52-9c50-11ea-8556-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина сообщила на своей странице в социальной сети Instagram о своём выздоровлении после коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Парламентарий провела в больнице 11 дней.

С отрицательными тестами на covid-19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку!, — цитирует женщину RNS.

Пушкина также поблагодарила медиков «за профессионализм и героизм». О её инфицировании стало известно в середине мая. Она уточнила, что переносила болезнь бессимптомно, температура тела не повышалась, изменения в лёгких были минимальными.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 -го. По последним данным, в мире заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.

Ранее NEWS.ru сообщил, что диагноз COVID-19 подтвердился у заммэра Переславля-Залесского (Ярославская область) Жанны Петровой. Чиновница находится в реанимации, рассказал глава города Валерий Астраханцев.