Около трёх миллионов москвичей продолжают ходить на работу

https://static.news.ru/photo/d64a4b9a-7731-11ea-b777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве продолжают работать более шести миллионов человек. Половина из них при этом посещают свои рабочие места на предприятиях.

Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, дистанционно работают 2,8 млн человек, 3 млн ходят на работу.

Это составляет более 80% от занятых в нашей экономике, — заявил он сайту стопкоронавирус.рф.

Ефимов отметил, что из-за пандемии коронавируса в городе ограничены только «некоторые сферы экономики в обычном формате их функционирования», такие как общепит, сферы оказания некоторых бытовых услуг и так далее.

Ранее NEWS.ru писал о том, что даже если учесть антикризисные правительственные меры помощи государству, российскую экономику всё равно с большой вероятностью ожидает двухлетняя рецессия. Она будет соответствовать спаду мировой экономики. Так считают аналитики ЦМАКП (Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования).