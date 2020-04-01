https://static.news.ru/photo/dc552e04-73fa-11ea-9754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве около 550 человек, заражённых коронавирусной инфекцией, лечатся от болезни на дому. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что действие данного порядка лечения продлено до 6 апреля.

Большое количество пациентов, у кого был подтверждён коронавирус, переносит болезнь в лёгкой форме. Госпитализировать таких людей не имеет смысла, поэтому в Москве был организован режим лечения таких пациентов на дому, — сказала она.

По состоянию на среду, 1 апреля, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерло. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, ещё 35 пациентов были выписаны из больницы в Коммунарке за последние сутки. Об этом 1 апреля на своей официальной странице в социальной сети сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко.