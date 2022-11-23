ОК запустили новую программу монетизации

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» представила новую программу монетизации, благодаря которой авторы контента смогут зарабатывать на показах своих публикаций в ленте пользователей. Сумма вознаграждения не ограничена и растет пропорционально просмотрам. В программе смогут участвовать все сообщества, если они соответствуют правилам OK и проходят по критериям входа в программу, таким как преодоление порога в 1000 подписчиков, ежемесячный рост в более чем 200 подписчиков, а также более 50% активной аудитории.

Благодаря невысокому порогу входа в 1000 подписчиков новая программа монетизации поможет как начинающим авторам на платформе, так и опытным администраторам групп в ОК, — рассказал директор по стратегическим коммуникациям ОК Сергей Томилов.

Благодаря новой программе монетизации авторы в ОК смогут сами влиять на свой доход, увеличивая количество просмотров публикаций в лентах пользователей. Он сможет зарабатывать тем больше, чем активнее его аудитория. ОК будут делиться с авторами контента частью собственной выручки от рекламы, которая размещается в ленте соцсети через рекламные платформы VK Реклама и myTarget.

Чтобы начать получать доход от своих публикаций, администратору группы необходимо подать заявку через специальную форму. Вывести все полученные деньги можно через личный кабинет сервиса AdvertCentrum. Комиссия зависит от способа вывода и составляет от 3% до 6%.

До этого соцсеть ОК добавила возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса «VK Клипы» в мобильном приложении, что стало первым этапом взаимодействия этих платформ. В дальнейшем ОК и «VK Клипы» планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию.