ОК разработали фотовитрину для редактирования снимков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» разработала для своих пользователей фотовитрину, которая даст дополнительные возможности для работы с визуальным контентом. Новый сервис предназначен для просмотра, создания и редактирования снимков. С помощью технологий машинного обучения авторам будет проще создавать новый контент для друзей и подписчиков.

Функция создания фотокниг и видеоклипов претерпела изменения. Теперь с помощью внедренной технологии машинного обучения пользователи смогут автоматически собрать фото в слайд-шоу, отсканировать напечатанные снимки и раскрасить черно-белые. В разделе «Фото» можно будет ознакомиться с архивными снимками и опубликовать свежие.

Сервис также направлен на сокращение времени на обработку и публикацию контента. Так, «Подборка фотографий» даст возможность найти фото по дате и геолокации, чтобы быстро загрузить их в социальную сеть. Через эту функцию во время тестового запуска было загружено более 250 тысяч изображений. Сейчас подборка доступна в приложении ОК на Android, но вскоре появится и на iOS.

С помощью вкладки «Идеи» авторы смогут вдохновиться на создание контента. К примеру, они могут воспользоваться технологией deepfake, которую ОК первыми внедрили в России: она дает возможность представить себя в образе знаменитостей или киногероев.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее совместно с Музеем Банка России запустила проект «Секреты денег: от истории к современности», с помощью которого пользователи смогут узнать о нумизматике и эволюции денег. В рамках проекта разработаны специальные карточки и образовательные публикации, в которых рассказаны простые правила коллекционирования монет.