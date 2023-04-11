ОК и Музей Банка России запустили проект о нумизматике

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Музеем Банка России запустила проект «Секреты денег: от истории к современности», с помощью которого пользователи смогут узнать о нумизматике и эволюции денег. В рамках проекта разработаны специальные карточки и образовательные публикации, в которых рассказаны простые правила коллекционирования монет. Эксперты Банка России объяснят в прямом эфире, как определить подлинность денег.

Пользователи смогут найти образовательные материалы в группе «Музей Банка России» в соцсети. Они будут публиковаться с 10 по 16 апреля. В прямом эфире 14 апреля выступит главный историк Банка России Александр Бугров, который расскажет, как со временем изменились защитные признаки на купюрах.

К новому проекту в социальной сети появились тематические стикеры: «Золотые слова», «В грош не ставишь», «Не склад, а клад!» и другие известные выражения, связанные с деньгами. Пользователи также могут стать участниками интерактивного квиза «Что можно было купить на копейки и рубли разных времен» и узнать, сколько стоили товары с момента правления Ивана Грозного и по сегодняшний день.

Ранее стало известно, что «Одноклассники» эксклюзивно покажет прямые эфиры матча за звание чемпиона мира по шахматам. Пользователи смогут понаблюдать за игрой финалистов турнира 2023 года Яна Непомнящего и Дин Лижэня.