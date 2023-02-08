ОК поделится рекомендациями по защите данных от мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» запустила Центр безопасности пользователей. В нем собраны рекомендации, как защитить свой аккаунт и обезопасить себя от мошенников. Помимо этого, в OK поделились информацией о том, как соцсеть собирает данные профилей, обеспечивает защиту от спама и борется с нежелательным контентом.

В ОК также провели опрос об отношении пользователи рунета к безопасности собственного профиля. Выяснилось, что более трети (36%) из них игнорируют дополнительную защиту своих данных. Двухфакторной аутентификацией пользуются только 30% опрошенных, а еще 34% не знают о такой возможности.

Как оказалось, 69% пользователей рунета не используют одни и те же пароли для всех аккаунтов. Примерно столько же респондентов (68%) считают свои пароли сложными, однако 36% опрошенных заявили, что никогда не забывали свои данные для авторизации. Несмотря на это, большинство (64%) хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда им приходилось восстанавливать доступ к аккаунту.

Кроме того, опрос показал, что из всех опрошенных пользователей 65% не делится своими паролями ни с кем. В ОК подчеркнули, что этот показатель вырос по сравнению с результатами прошлогоднего исследования — тогда таких людей было 58%.

Ранее ОК при участии проекта «Глазами инженера» подготовила видеоэкскурсии по Москве, в которых рассказывается о трех архитектурных стилях. Пользователи смогли узнать о сталинском ампире, советском модернизме и авангарде.