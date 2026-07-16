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16 июля 2026 в 13:23

Огурцы отдыхают: малосольные патиссоны за 30 минут работы — идеально и под картошечку, и к шашлыку

Фото: D-NEWS.ru
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Никогда не думал, что патиссоны можно солить. Но попробовал — и теперь это мой хит на каждом застолье.

Ингредиенты

Патиссоны мелкие — 1 кг, вода — 5 л, соль — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, укроп (зонтик) — 1 шт., любисток — 1 веточка, листья смородины — 3 шт., корень хрена — 1 шт., перец острый — 1 шт., перец душистый горошком — 5 шт.

Как готовлю

Сначала мою патиссоны и срезаю хвостики. В чистую банку закладываю всю зелень, чеснок пластинами и корень хрена. Плотно утрамбовываю патиссоны, если крупные, режу на четвертинки. В кастрюле кипячу воду с солью и сахаром, заливаю горячим рассолом овощи до горлышка. Закрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре на сутки — трое, пока не просолятся. Потом переставляю в холодильник — и через пару часов можно пробовать. Хрустят так, что за ушами трещит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Патиссоны в рассоле — это не просто замена огурцам, это новый уровень. У них нежная кожура и плотная мякоть, которая не размокает. Особенно удался аромат: чеснок и листья смородины сделали свое дело.

Проверено редакцией
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