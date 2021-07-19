Офицер Генштаба попытался выгородить сбившую двух человек жену

Полковник Генштаба России попытался взять на себя вину супруги, устроившей ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл в подмосковной Балашихе в конце июня. Жена офицера готовилась к сдаче экзамена на водительские права, и муж пустил её за руль потренироваться в вождении. Несмотря на то что дорога была в тот момент пустой, женщина всё же совершила ДТП — она выехала на тротуар и сбила мужчину с младенцем. В результате взрослый получил лёгкую травму, а ребёнку потребовалась госпитализация.

Прибывшим на место происшествия полицейским полковник заявил, что за рулём находился он. В отношении него возбудили уголовное дело. Однако некоторое время спустя следствие получило записи с камер видеонаблюдения, на которых отчётливо видно, что машиной управляла женщина.

Офицер признался , что оговорил себя, желая выгородить супругу и защитить от уголовной ответственности. Жена его слова подтвердила. Теперь по уголовному делу в качестве обвиняемой проходит она.

Привлекать полковника к ответственности за самооговор не будут. В Минобороны ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Москве 18-летняя девушка сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое из них умерли. По словам виновницы ДТП, она не могла предотвратить аварию, поскольку «сидела в телефоне».