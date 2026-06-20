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20 июня 2026 в 20:00

Однолетники-гиганты за один сезон: вырастают до 2 метров и цветут до заморозков

Фото: D-NEWS.ru
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Эти однолетники-гиганты за лето вырастают до 2 и более метров, цветут до самых заморозков и при этом совершенно неприхотливы.

Амарант метельчатый — его мощные прямостоячие стебли достигают 1,5–2 метров в высоту, а свисающие или прямостоячие метельчатые соцветия пурпурного, малинового, золотистого и зеленого цветов напоминают огненный лисий хвост. Подсолнечник декоративный («медвежонок», «красное солнце») достигает 1,5–2 метров и радует огромными желтыми, оранжевыми и бордовыми корзинами диаметром до 30 см, которые привлекают в сад пчел и птиц.

Табак лесной — настоящий ароматный гигант: при высоте до 1,5–2 метров он дарит своим цветением белые душистые трубчатые цветки, раскрывающиеся к вечеру, а его запах напоминает жасмин и отпугивает комаров.

Фото: D-NEWS.ru

Клеома колючая («паучник») вырастает до 1,5 метра и цветет все лето алыми, розовыми и белыми «паучками» с длинными тычинками.

Ранее были названы 5 многолетников, которые растут в тени и не болеют.

Проверено редакцией
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