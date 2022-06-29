«Одноклассники» запустили летнюю программу поддержки активных авторов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Одноклассники» запустили специальную летнюю программу, которая призвана поддержать активных авторов. Участники смогут получить от 30 тысяч просмотров на свой контент, дополнительное продвижение в ленте новостей и рекомендациях, а также увеличить количество подписчиков, рассказали в пресс-службе социальной сети.

Мы открываем новую программу поддержки в нескольких наиболее востребованных у пользователей вертикалях. Так, тематические группы и блогеры смогут стать еще более популярными в ОК, а пользователи смогут познакомиться с новым уникальным контентом, подобранным специально для них с помощью умных алгоритмов рекомендаций, — заявил директор по стратегическим коммуникациям «Одноклассников» Сергей Томилов.

Подать заявку на участие в программе можно на специальном сайте. Контентмейкеры должны заполнить анкету, иметь оформленную группу в социальной сети и выпускать не менее трех роликов с разными форматами контента (текст, фото, видео или моменты) на одну из тематик (красота и здоровье, кулинария, дизайн и другие) в неделю. Администраторы проверят анкету и публикации и в течение недели дадут ответ отправителю.

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Ранее в рамках очередного обновления сервиса исчезающих фото и видео «Моменты» «Одноклассники» добавили в приложение на IOS анимированный фон. Помимо этого, авторы роликов смогут добавлять ссылки вне зависимости от количества подписчиков или наличия «синей галочки».