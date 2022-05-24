«Одноклассники» добавили анимированный фон в приложение сервиса «Моменты»

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

В рамках очередного обновления сервиса исчезающих фото и видео «Моменты» «Одноклассники» добавили в приложение на IOS анимированный фон. Помимо этого, авторы роликов смогут добавлять ссылки вне зависимости от количества подписчиков или наличия «синей галочки», сообщает пресс-служба социальной сети.

«Одноклассники» разрешили прикреплять к публикациям в сервисе «Моменты» кнопку со ссылкой на любые сайты, блоги, страницы в интернете или внутри соцсети. Таким образом все авторы и модераторы групп смогут привлекать больше внимания к любому событию или контенту — статьям на сайтах, продаже билетов на мероприятия или новым товарам в группе, — сообщили в пресс-службе «Одноклассников».

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Более того, авторы в IOS-приложении смогут добавлять к своим фото специальный фон: алгоритм сам распознает объект на снимке и рисует анимированный бэкграунд вокруг него. Благодаря этому изображение становится более интерактивным. В будущем аналогичная функция появится и для пользователей платформы Android.

Ранее «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили объединённый сервис поиска людей «Найди меня», который поможет найти друзей, знакомых и дальних родственников, о которых мало информации. Приложение ищет людей среди профилей 100 млн пользователей обеих соцсетей.