«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили объединённый сервис поиска людей

Фото Артем Соболев/NEWS.ru

«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили объединённый сервис поиска людей «Найди меня», который поможет найти друзей, знакомых и дальних родственников, о которых мало информации. Приложение ищет людей среди профилей 100 млн пользователей обеих соцсетей, рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

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Для поиска нужно заполнить анкету о человеке, записать его имя, фамилию, примерный возраст и другую известную информацию.

Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми. Это результат совместной работы «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые объединились, чтобы помочь найти дорогих сердцу людей среди десятков миллионов пользователей социальных сетей, — сказал директор по стратегическому партнёрству VK Дмитрий Уваров.

17 мая сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» выпустила новое мобильное приложение для общения — «VK Мессенджер». На платформе можно будет создавать групповые чаты, обмениваться аудиосообщениями, отправлять стикеры, фото, видео, музыкальные дорожки, файлы весом до 2 Гб, а также делиться геопозицией и переводить денежные средства. Сейчас мессенджер доступен в бета-версии.