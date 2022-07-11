«Одноклассники» улучшили функционал написания лонгридов в соцсети

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Одноклассники» запустили обновленный функционал написания лонгридов, теперь авторы и блогеры смогут писать полноценные статьи в удобном редакторе. В частности, пользователи смогут выделять заголовки, цитаты, добавлять фото, видео и использовать многие другие функции, сообщает пресс-служба социальной сети.

Новый редактор публикаций ОК помогает авторам создавать большие, структурированные и визуально красивые материалы: добавлять разделители, видео, фото, GIF, меню ссылок и т.д. прямо в заметку. Авторы могут создавать лонгриды до 64 тысячи знаков, что дает возможность публиковать длинные мультимедийные статьи в рамках одной заметки, а автосохранение каждые три секунды позволит сохранить контент даже при потере соединения, — гласит сообщение.

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Заметки нового формата пока что можно создавать исключительно в десктопной версии «Одноклассников», однако изменения будут отражаться и в мобильном приложении социальной сети. Более того, специальный алгоритм «Молния» будет регулярно отбирать и продвигать лонгриды от новых создателей уникального контента, помогая увеличить охват публикаций и получить подписчиков.

Ранее «Одноклассники» запустили специальную летнюю программу, которая призвана поддержать активных авторов. Участники смогут получить от 30 тысяч просмотров на свой контент, дополнительное продвижение в ленте новостей и рекомендациях, а также увеличить количество подписчиков.