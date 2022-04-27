«Одноклассники» позволили скрывать неприемлемые комментарии

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

«Одноклассники» позволили пользователям скрывать неприемлемые комментарии, сообщает пресс-служба соцсети. Это сделано для создания комфортной и безопасной среды для общения. Технология собственной разработки ОК на базе нейросетей автоматически определяет комментарии, которые могут оказаться неприятными.

Пресс-служба ОК

Если пользователь столкнётся с такими, сервисный бот предложит настроить их отображение. Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей, любой национальности, возраста, пола или социального статуса.

Самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии, пользователи могут в настройках приватности в разделе «Настройки публичности». Функция работает в приложении на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети.

Ранее «Одноклассники» запустили поиск друзей из других соцсетей по их никнеймам. Эта функция работает, если при регистрации указывать название своего профиля из других сервисов. Она поможет находить интересных авторов и друзей, с которыми пользователь привык общаться. Для поиска человека теперь можно не вводить имя с фамилией и не использовать фильтры, запрос по никнейму сразу выдаст нужный профиль.