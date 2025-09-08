Саммит ШОС — 2025
Одна тетрадь изменит вашу жизнь — простой лайфхак для тайм-менеджмента

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Метод одной тетради представляет собой простую, но эффективную систему организации времени, которая не требует специальных приложений или сложных инструментов. Этот подход основан на принципах визуализации и ручного записывания, что улучшает запоминание и концентрацию на важных задачах. Всего одна тетрадь становится центральным местом для планирования, отслеживания и анализа ежедневных дел.

В тетрадь ежедневно записывают 3–5 самых важных задач на день, распределяя их по приоритетам. Еженедельно проводят обзор выполненных дел и планируют новые цели. Отмечают потраченное время на каждую задачу для последующего анализа эффективности. Фиксируют идеи и мысли, которые приходят в течение дня. Регулярно пересматривают записи для корректировки планов и выявления паттернов продуктивности.

Простота метода делает его доступным и устойчивым в долгосрочной перспективе.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
