Одна ошибка после выкопки все портит: как правильно сушить чеснок для хранения

Одна ошибка после выкопки все портит: как правильно сушить чеснок для хранения

Собрать хороший урожай чеснока — только половина дела. Если сразу отправить головки на хранение, они могут быстро заплесневеть или начать гнить. Именно правильная сушка помогает сохранить вкус, аромат и плотность чеснока на многие месяцы.

После выкопки чеснок раскладывают в один слой вместе с листьями и стеблями. Сушить его нужно под навесом, на чердаке или в сарае с хорошим проветриванием, но без прямых солнечных лучей.

Первые 7–10 дней чеснок выдерживают при температуре около +25–30 градусов. Затем еще 5–7 дней досушивают при +30–35 градусах. После этого обрезают корни, оставляя 3–5 мм, а стебель укорачивают до 10–15 см.

Затем головки помещают в корзины или сетки и оставляют в тени еще на 2–3 недели. Хорошо высушенный чеснок имеет сухую шейку, шелестящие чешуйки и плотные зубчики.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что тщательно высушенный чеснок хранится заметно дольше. Для лучшего результата периодически проверяйте запасы и сразу убирайте поврежденные головки, чтобы они не испортили остальной урожай.

Ранее сообщалось, что после нескольких сезонов посадок почва устает: становится плотной, бедной и «не кормит» растения. Не обязательно везти навоз с его запахом и сорняками — есть тихая и недорогая замена.