Вишня зимой будет как только с дерева: простой способ заморозки без лишних хлопот

Вишня зимой будет как только с дерева: простой способ заморозки без лишних хлопот

Заморозка — один из самых удобных способов сохранить вкус и пользу свежей вишни. Если правильно подготовить ягоды, они не потеряют аромат и пригодятся для самых разных блюд.

Для компотов можно заморозить вишню прямо с косточками. Для выпечки и десертов удобнее использовать ягоды без косточек. Перед длительным хранением их лучше сначала подморозить в один слой, чтобы они не слиплись. Любителям сладких заготовок подойдет вариант с сахаром: очищенную вишню пересыпают сахаром, ждут появления сока и раскладывают по контейнерам. Зимой останется только достать нужную порцию.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и считает, что такой способ намного удобнее варенья. Дополнительно она советует подписывать пакеты с датой заморозки, чтобы использовать заготовки вовремя.

Ранее сообщалось, что кабачки способны плодоносить намного лучше, если вовремя уделить внимание их листьям. Многие дачники пропускают этот простой прием, хотя он помогает кустам направить силы не на зелень, а на формирование крупных и здоровых плодов.