Одна ложка под куст — и никаких пустоцветов: подкормка для огурцов — растут ровными и хрустящими

Если на огурцах одни пустоцветы, а завязей нет, не спешите их обрывать — без мужских цветков опыления не будет и женские засохнут.

Не переживайте, все можно решить! Одна ложка под куст — и все меняется: разведите столовую ложку калийной селитры в 10 литрах воды и полейте под корень. Калий мгновенно переключает растение с роста листвы на формирование завязей, пустоцветы исчезают, огурцы растут ровными, хрустящими и сладкими.

Еще один проверенный рецепт — борная кислота: чайная ложка на 10 литров воды (сначала растворите в горячей). Опрыскайте огурцы по листу — это простимулирует образование женских цветков буквально за несколько дней.

Важное правило: во время цветения временно прекратите полив на 2–3 дня — огурец испытывает стресс и в панике начинает активно выпускать женские цветки, чтобы оставить потомство. После появления завязей полив возобновляют.

