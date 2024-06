Одиночка Нетребко, «Барби»-Вайкуле, трагедия в Коми: что будет дальше

Оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе с мужем, Лайму Вайкуле назвали «стареющей Барби» для жителей Европы, смертельная авария на железной дороге в Коми унесла жизни троих человек — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Новые потери Нетребко

Известная российская оперная певица Анна Нетребко разводится с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. 52-летняя артистка состояла в браке с 47-летним народным артистом Азербайджана с 2015 года. Их совместное заявление опубликовало информационное агентство Austria Presse-Agentur.

«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго (Тьяго Аруа, сын Нетребко. — NEWS.ru). Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев и благодарим всех за уважение к нашей частной жизни», — сказано в сообщении.

Нетребко и Эйвазов также сообщили, что с нетерпением ждут уже анонсированных и будущих совместных выступлений. Пока официальных сообщений в социальных сетях супругов нет. В течение последних нескольких лет оперная певица жила с мужем и сыном от первого брака Тьяго Аруа в Вене.

Слухи о возможном расколе в отношениях певцов появились весной. Поклонники звезд оперы заподозрили неладное после того, как Эйвазов приезжал в Россию и выступил в Московской консерватории. Супруга не присутствовала на мероприятии. Уже тогда зрители увидели в отсутствии поддержки со стороны Нетребко недобрый знак.

Как пишет StarHit со ссылкой на людей из близкого окружения пары, Нетребко приняла решение развестись с азербайджанским тенором из-за длительных отношений на расстоянии. По словам инсайдера, расставание супругов было ожидаемым, потому что Нетребко проживала в Вене, а Эйвазов проводил большую часть времени в Баку. Источник сообщает, что со временем отношения супругов просто «сошли на нет».

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Развод Нетребко происходит на фоне ее «отмены» в Европе. В мае концерт российской певицы и ее мужа отменили в швейцарском Люцерне. Решение было принято по требованию властей города.

«Ввиду временной и географической близости выступления госпожи Нетребко с украинской мирной конференцией следовало ожидать угрозы общественному порядку», — объяснили представители концертного зала.

Сама Нетребко сообщила, что отмена концерта была односторонней, вопреки договорным обязательствам с организаторами. Певица добавила, что конференцию по Украине и ее выступление по времени разделяют две недели.

Осенью прошлого года стало известно, что Берлинская государственная опера возобновит сотрудничество с Нетребко. В театре отмечали, что продолжат работу с оперной певицей, поскольку та не осуществляла в последнее время свою деятельность на территории РФ и не намерена делать это в ближайшее время.

При этом Юсиф Эйвазов весной 2024-го возобновил концертную деятельность в России. Он также опубликовал видео, в котором выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших при трагедии в «Крокус Сити Холле».

Увядающая «Барби»-Вайкуле

Бывший концертный директор Софии Ротару и продюсер Сергей Лавров заявил, что певица Лайма Вайкуле для жителей Европы — «какая-то стареющая Барби». Он считает, что Юрмала, где артистка планирует провести фестиваль, отличается от крупных городов. По мнению Лаврова, место, выбранное для мероприятия, — «такая периферия».

«Наверное, если бы фестиваль проходил в Париже или Берлине и освещался европейскими СМИ, на него и поехали бы, а этот проходит в Юрмале, в какой-то латвийской деревне, даже не в Риге. Это не знаменитый фестиваль в Сан-Ремо и не Евровидение, а локальное мероприятие, каких много. Сама Вайкуле для европейцев — какая-то стареющая Барби», — считает Лавров.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Лайма Вайкуле

Ранее стало известно, что на трехдневном фестивале певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», который пройдет через месяц в Юрмале, занято около 30% концертного зала. При этом отмечается, что «по-настоящему» продано не больше 10% билетов. По мнению Лаврова, часть из них в итоге раздадут бесплатно, а не за деньги, чтобы все места в зале были заняты.

Как написано на сайте фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, мероприятие будет проходить три дня — с 26 по 28 июля. В первый день выступит британская группа Londonbeat, которая прославилась еще в 1990-х благодаря хиту I've Been Thinking About You.

На сцену также выйдут украинские артисты, а также исполнители, покинувшие РФ из-за СВО. Из самых известных в Юрмале выступят Верка Сердючка, Макс Барских и Настя Каменских. Еще заявлено выступление группы «Би-2» (ее солист Лева (Егор Бортник) внесен Минюстом РФ в список иноагентов), победителя Евровидения этого года из Швейцарии NEMO, Максима Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Тем временем пользователи Сети неоднозначно восприняли видео, опубликованное Вайкуле, на котором она пригласила поклонников посетить концерт с участием украинских исполнителей. Комментаторы считают «букет красавиц» с Украины страдающим русофобией. Также пользователи сравнивают анонсированное Вайкуле мероприятие с «настоящим шабашем».

В 2023-м Вайкуле вызвала скандал, сказав, что «содержала Советский Союз». Она выступила с этим заявлением из-за специальной военной операции на Украине. Тогда же певица, которая поддерживает Киев, перестала общаться с коллегами из РФ. На личной странице в социальной сети Лайма не раз оскорбляла россиян, называя их «рабами» и «невеждами».

Поезд смерти в Коми

Пассажирский поезд № 511 Воркута — Новороссийск сошел с рельсов на территории Республики Коми вечером 26 июня. Авария произошла в 18:12 по Москве на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на участке приостановлено, на месте работают специальные службы, до конца ликвидации последствий ЧП в регионе будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Всего в поезде ехали 232 пассажира. По предварительным данным, причиной схода вагонов стал подмыв полотна в результате осадков. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Согласно последним данным, в аварии погибли трое человек, включая 16-летнюю девушку, которая ранее считалась пропавшей без вести. Как выяснил Telegram-канал Baza, школьница ехала одна в поезде, она направлялась в Пензу, куда ее семья собралась переезжать. Родители прибыли в город раньше, а девочка решила дождаться получения аттестата и оставалась с сестрой дома. Последний раз жертва ЧП созванивалась с родителями примерно в 18:00, а затем перестала выходить на связь.

Другой погибший — 34-летний вахтовик-оператор котельной «Салехардэнерго» в Ямало-Ненецком автономном округе. У мужчины осталось трое детей в возрасте 3, 10 и 13 лет.

Всего при съезде вагонов пострадали до 40 пассажиров. Из них семь человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. В РЖД заверили, что, помимо страховки, родственникам погибших выплатят дополнительно по 2 млн рублей. В общей сложности компенсация жертвам крушения составит 4,25 млн рублей. При этом тем, кто попал в больницу из-за травм, будет выплачено по миллиону рублей. Остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей, добавили в компании.

