09 августа 2025 в 21:21

Один корж — много восторгов! Торт «Сметанковый» выручит в любой момент

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Воздушный корж с какао и пышный сметанный крем — идеальный дуэт, когда нужно что-то вкусное без мороки. «Сметанковый» торт готовится за полчаса, а результат удивит даже тех, кто равнодушен к сладкому.

В миске смешайте 250 мл кефира с 1 ч. л. соды, дайте постоять 2 минуты. Добавьте 1 яйцо, 200 г сахара и 3 ст. л. масла, перемешайте. Просейте 160 г муки и 2 ст. л. какао, всыпьте в жидкую часть, добейтесь консистенции густой сметаны. Вылейте на противень с пергаментом, разровняйте, выпекайте при 180 °C 25–30 минут. Остудите, разрежьте на 3–4 коржа. Для крема взбейте 600 г сметаны с 5 ст. л. пудры. Промажьте коржи, украсьте шоколадом или ягодами. Дайте пропитаться 2–3 часа.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

