«Очнулся головой вниз»: Прилепин раскрыл детали первых минут после взрыва Прилепин рассказал, что сразу после взрыва очнулся вниз головой

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Место взрыва автомобиля Захара Прилепина

Писатель Захар Прилепин раскрыл в интервью NEWS.ru подробности первых минут после подрыва машины. По его словам, взрыва он не слышал, очнулся уже после и первым делом проверил, шевелятся ли у него руки и ноги.

Взрыва я не слышал. Очнулся вниз головой. Постарался пошевелить руками. Они работали. Потом ногами. Одна двигалась, другой я не чувствовал. Перед машиной бегали люди. Саша висел рядом вниз головой и не шевелился. Дотянуться до него я не мог. Я подполз к выбитому лобовому и попросил меня вытащить за руки, — сказал Прилепин.

Писатель добавил, что изначально его не хотели вытаскивать. По его мнению, люди опасались, что в машине осталась взрывчатка. Он также объяснил, что изнутри автомобиля видел огромную воронку и понимал, что это была мина, так что в итоге Прилепина все-таки вытащили. Оказавшись вне авто, он сказал, что в машине остался его друг и телохранитель Александр Шубин.

Я сказал: «Там Саша, теперь его». Они сходили к его двери и сказали: он мертвый, у него дыра в виске. Нет, страшно мне не было. Я только что, за три минуты до, высадил из машины дочь и, поймите меня правильно, благодарил Бога, что она сейчас не на задних сиденьях, — сказал Прилепин.

Подробнее читайте вечером 30 мая в интервью Захара Прилепина NEWS.ru.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования его машины и приведены в действие дистанционно. Писатель получил 12 переломов и травму головного мозга. 21 мая пресс-служба писателя сообщила, что он начал проходить курс реабилитации после нескольких перенесенных операций.