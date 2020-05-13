Оценки девятиклассникам выставят без ОГЭ

Учащиеся девятых классов российских школ не будут в 2020 году сдавать обязательные государственные экзамены по русскому языку и математике. Школьникам выставят оценки на основании годовых результатов.
Решение на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа было принято в Минпросвещения.
Как отметил заместитель главы ведомства Виктор Басюк, изменения обусловлены рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов,
Как ранее писал NEWS.ru, в Министерстве просвещения РФ приняли решение о переносе начала проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. Дата ещё не определена.
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