Оценки девятиклассникам выставят без ОГЭ

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В министерстве просвещения РФ приняли решение о переносе начала проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. Точная дата ещё не определена.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, — сообщили в министерстве. По словам замминистра Виктора Басюка, решение о переносе сроков ЕГЭ обусловлено «рекомендациями органов здравоохранения, исходя из...