Общество

Оценки девятиклассникам выставят без ОГЭ

13:21, 13 мая 2020 155
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Учащиеся девятых классов российских школ не будут в 2020 году сдавать обязательные государственные экзамены по русскому языку и математике. Школьникам выставят оценки на основании годовых результатов.

Решение на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа было принято в Минпросвещения.

Как отметил заместитель главы ведомства Виктор Басюк, изменения обусловлены рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов, передаёт официальный сайт правительства РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, в Министерстве просвещения РФ приняли решение о переносе начала проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. Дата ещё не определена.

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