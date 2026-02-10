Обычные макароны заиграют новым вкусом: простой соус из запеченных томатов и чеснока превращает ужин в ресторанное блюдо

Привычные макароны с кетчупом или сыром быстро надоедают, хотя их легко сделать намного вкуснее без сложных рецептов. Достаточно приготовить ароматный соус из запеченных томатов и чеснока — он придает блюду насыщенный вкус и аппетитный аромат.

Для соуса подойдут спелые помидоры любого сорта и несколько зубчиков чеснока в шелухе. Помидоры разрезают пополам, выкладывают на противень вместе с чесноком, сбрызгивают оливковым маслом, добавляют соль, перец, сушеные орегано и базилик. Овощи запекают при 180–200 градусах около 25–35 минут, пока томаты не станут мягкими и слегка румяными. Затем чеснок очищают, все перекладывают в миску, добавляют свежий базилик или петрушку и разминают вилкой.

Готовую массу смешивают с горячими макаронами, добавляя 2–3 ложки воды после варки для кремовой текстуры. При подаче блюдо посыпают тертым твердым сыром. Такой соус делает макароны ароматными, сочными и намного интереснее привычного варианта.

Ранее сообщалось, что подлива может сделать обычное блюдо ярким и аппетитным. Этот простой рецепт поможет готовить соус быстро и без сложностей, превращая макароны, картофель или крупы в настоящий праздник вкуса.