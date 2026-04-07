07 апреля 2026 в 10:00

Обычные куличи надоели. Пеку английский симнель — кекс с марципановыми шариками, как в старинных британских рецептах

Фото: D-NEWS.ru
Симнель — традиционный английский пасхальный кекс, который, как и русский кулич, пекут на Светлую Пасху. В него добавляют измельченные сухофрукты, цукаты и пряности, а сверху украшают марципановыми шариками, символизирующими 11 апостолов.

В отличие от привычного кулича, симнель имеет плотную, влажную текстуру и насыщенный фруктовый вкус. Его готовят из песочного теста с большим количеством сливочного масла, яиц и сухофруктов, а после выпечки покрывают марципановой глазурью.

Беру муку, масло, изюм и цукаты — и через час на столе ароматный нарядный кекс, который станет главным украшением пасхального стола. Получается обалденная вкуснятина: нежный, маслянистый мякиш с хрустящей корочкой, сочные цукаты и изюм в каждом кусочке, а сверху — тонкий слой марципана.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 200 г сливочного масла, 150 г сахара, 4 яйца, 200 г изюма, 100 г цукатов, цедра 1 апельсина, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 200 г марципана. Масло взбейте с сахаром до пышности, добавьте яйца, затем муку с разрыхлителем, цедру и соль. Вмешайте изюм и цукаты. Выложите тесто в форму, выпекайте при 160 °С 50–60 минут. Остывший кекс украсьте марципановыми шариками. Симнель покоряет своей нежностью и английским шармом.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
куличи
Пасха
Мария Левицкая
