Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве

Силовики начали контртеррористическую операцию в центре Варшавы неподалеку от зданий Сейма и Сената, заявила в беседе с агентством РАР представитель варшавской полиции Катажина Новак. По ее словам, в операции задействованы полиция, специалисты по борьбе с терроризмом и вертолет Black Hawk.

Речь идет о задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, — уточнила Новак.

Ранее сообщалось, что в польском городе Лодзь неизвестный проник на территорию фабрики и открыл огонь. Нападение произошло на предприятии компании Procter and Gamble, занимающейся производством товаров для дома и ухода за собой. Полиция проводит операцию по задержанию злоумышленника. С территории фабрики эвакуированы около 400 человек. Мотивы нападавшего пока не установлены.

До этого стало известно, что правоохранители Польши задержали двух граждан страны по подозрению в причастности к поджогу производственного предприятия в чешском городе Пардубице. Операцию провело Агентство внутренней безопасности совместно со спецслужбами Чехии. Речь идет о поджоге фабрики компании LPP Holding, которая занималась производством беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 марта.