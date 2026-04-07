Депутатов Верховной рады следует усмирить, применив гиперзвуковую ракету «Кинжал», заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал заявление главы комитета Рады по вопросам внешней политики Алексея Мережко о готовности ВСУ воевать еще на протяжении 10 лет. По словам парламентария, украинские политики, преследуя личные интересы, наносят ущерб своей стране.

Что характерно, желание воевать вечно изъявляют те представители украинского бомонда, которые ближе чем на 100 км к линии фронта никогда не подъезжали. Детей прячут в Европе, родителей в Израиле, а сами только и делают, что добиваются полного уничтожения Украины и народа. Понятно, что для них вопросы личной выгоды куда важнее благополучия государства, а карманы наполняются, лишь пока идет война — западное финансирование поступает бесперебойно. Чтобы слегка охладить пыл таких депутатов, надо хоть раз во время заседания шлепнуть «Кинжалом» прямо через стеклянный купол Верховной рады. Приличных людей там все равно давно уже нет, а укронацистов не жалко, — высказался Журавлев.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что для увеличения масштабов мобилизации на Украине начнут ловить еще больше граждан. По его мнению, другие меры не эффективны, так как люди боятся погибнуть на фронте.