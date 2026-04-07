07 апреля 2026 в 11:41

В Госдуме оценили слова депутата Рады, что резервов ВСУ хватит на 10 лет

Депутат Журавлев призвал охладить пыл депутатов Рады ударом «Кинжала»

Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Депутатов Верховной рады следует усмирить, применив гиперзвуковую ракету «Кинжал», заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал заявление главы комитета Рады по вопросам внешней политики Алексея Мережко о готовности ВСУ воевать еще на протяжении 10 лет. По словам парламентария, украинские политики, преследуя личные интересы, наносят ущерб своей стране.

Что характерно, желание воевать вечно изъявляют те представители украинского бомонда, которые ближе чем на 100 км к линии фронта никогда не подъезжали. Детей прячут в Европе, родителей в Израиле, а сами только и делают, что добиваются полного уничтожения Украины и народа. Понятно, что для них вопросы личной выгоды куда важнее благополучия государства, а карманы наполняются, лишь пока идет война — западное финансирование поступает бесперебойно. Чтобы слегка охладить пыл таких депутатов, надо хоть раз во время заседания шлепнуть «Кинжалом» прямо через стеклянный купол Верховной рады. Приличных людей там все равно давно уже нет, а укронацистов не жалко, — высказался Журавлев.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что для увеличения масштабов мобилизации на Украине начнут ловить еще больше граждан. По его мнению, другие меры не эффективны, так как люди боятся погибнуть на фронте.

Власть
Россия
Украина
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Swarovski разрешили «прописаться» на российском рынке
Напавшему на учительницу в Прикамье назначили психиатрическую экспертизу
Во «ВКонтакте» проходит предпоследний день конкурса от NEWS.ru
Долина рассказала, ради чего жертвует концертами
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

