20 августа 2025 в 13:50

Объяснена нехватка фильмов для подростков

Нехватку фильмов для подростков объяснили отсутствием книг и сценариев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На создание новых фильмов и сериалов для подростков потребуется несколько лет, заявил в беседе с НСН член экспертного совета Фонда Кино Алексей Бырдин. По его словам, кинематографисты сталкиваются с нехваткой подходящих литературных сюжетов для такого контента.

Он отметил, что в советское время было много современной детской литературы, которая могла служить основой для сценариев. Сейчас таких новых книг практически не появляется.

Нужно какое-то время, чтобы ниша, которая долгое время была полупустой, заполнилась каким-то контентом. Для этого должны возникнуть какие-то сценарные литературные основы, — заявил он.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что России в 2025 году, как и в последние несколько лет, не стоит выдвигать свою картину на соискание американской кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По его словам, российский фильм может претендовать на победу только в том случае, если он «так или иначе унижает свою страну».

