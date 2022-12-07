Обвиняемым в теракте на Крымском мосту огласили решение суда Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту до 8 марта

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Басманный суд Москвы продлил срок заключения под стражей троим обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту. Александр Былин, Дмитрий Тяжелых и Олег Антипов останутся под арестом как минимум до 8 марта, передал ТАСС. Следователь заявил в суде, что организаторы теракта пока не установлены.

Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить, продлить меру пресечения Былину, Тяжелых, Антипову до 8 марта 2023 года, — заявила судья.

Следователь заявил, что назначены 30 судебных экспертиз, ожидаются ответы на запросы об оказании правовой помощи от компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии и Китая.

По делу необходимо <...> продолжить проведение процессуальных действий, направленных на установление организаторов и не установленных в настоящее время исполнителей преступления, — сказал представитель следствия.

Былин, Тяжелых и Антипов были арестованы в середине октября, им предъявлены обвинения по статье о совершении теракта группой лиц. Тогда же в Севастополе арестовали еще пятерых подозреваемых по делу, их заключили под стражу до 8 декабря.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября, когда на автодорожной части подорвалась фура со взрывчаткой, спрятанной в рулоны с полиэтиленовой пленкой. Погибли четыре человека, конструкции моста получили повреждения.