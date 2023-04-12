Обвиняемый в вымогательстве у мужа Канделаки не признал вину Владислав Малушенко не признал вину в вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Бровко

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тина Канделаки с мужем Василием Бровко

Обвиняемый по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха и мужа Тины Канделаки Василия Бровко Владислав Малушенко не признал вину. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда. Двое других фигурантов, Алексей Слободенюк и Евгений Москвин, пожелали высказаться позже.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты вымогали у Бровко деньги за удаление постов о супружеской измене, о том, что Канделаки ненадлежащим образом исполняет обязанности директора спортивного телеканала, а также о том, что Бровко получил свою должность в Ростехе благодаря связям Канделаки.

Посты размещались в Telegram-каналах «Проект Сканер» и Riddle. По версии обвинения, Слободенюк, Москвин и Малушенко являются владельцами и администраторами этих каналов. Предположительно, они занимались вымогательством денег у известных людей под угрозой публикации порочащих их сведений. Так, они потребовали у Бровко через его помощника 470 тысяч рублей за удаление таких постов, угрожая размещением новых.

22 марта Хамовнический суд Москвы продлил арест троим обвиняемым до 7 сентября.

В феврале по подозрению в вымогательстве и нанесении ущерба некоему бизнесмену на 12 млн рублей был задержан администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов. СМИ со ссылкой на источники писали, что Гусов также является создателем Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».