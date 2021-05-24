Обвиняемых в смерти антифашиста в Москве выпустили из СИЗО

https://static.news.ru/photo/6d40b918-bc63-11eb-b383-96000091f725_660.jpg Алексей Сутуга Фото: Мудрац Александра/ТАСС

Четверых фигурантов дела об убийстве антифашиста Алексея Сутуги выпустили из СИЗО. Об этом NEWS.ru сообщили друзья погибшего активиста.

Все обвиняемые проходят по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц), а одному из них инкриминируется статья 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Всех фигурантов при этом Мещанский суд Москвы выпустил из-под стражи, заменив эту санкцию подпиской о невыезде. Как отмечают знакомые погибшего, все четверо не имеют работы или регистрации в Москве.

Алексей Сутуга умер в начале сентября 2020 года в реанимации, через несколько дней после бытовой драки, произошедшей недалеко от станции метро «Бауманская» в центре Москвы.

Сутуга известен как один из лидеров антифашистского сопротивления против уличного нацизма 2000-х годов, леворадикальный активист, а также актёр «Театра.док».

В апреле прокуратура Северо-восточного административного округа Москвы направила в МВД материалы о деятельности тату-салона «Студия 18», к которому могут иметь отношение бывшие соратники неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Заведение будут проверять на предмет финансирования экстремистских сообществ.