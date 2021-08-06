Обвиняемого в убийстве семьи в Хакасии отправили под арест

Жителю посёлка Джирим в Хакасии, обвиняемому в убийстве семьи из пяти человек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте регионального главка СКР.

Мужчина арестован на два месяца. Суд вынес соответствующее постановление по ходатайству следствия.

В ходе следственных действий обвиняемый дал признательные показания. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств совершённого преступления.

Убийство произошло 5 августа. Согласно материалам дела, обвиняемый, который ранее отсидел 18 лет за двойное убийство, зарезал супругов 56 и 58 лет, их родственника, а также 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку.

Причиной нападения стало то, что родственница семьи прекратила с обвиняемым отношения, длившиеся два месяца, и тот решил отомстить. Мужчину задержали примерно через час после совершения преступления. При этом он вёл себя неадекватно.