Обвинитель Галяминой получил от ВК данные всех посещавших её страницу

https://static.news.ru/photo/33f9d95e-8299-11eb-bdcd-96000091f725_660.jpg Юлия Галямина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Материалы дела муниципального депутата Юлии Галяминой содержат информацию обо всех пользователях социальной сети «ВКонтакте», которые посещали её страницу. При этом в соцсети заявили, что вообще не собирают подобные данные.

Во время апелляции были дополнительно рассмотрены все материалы дела. Сама Галямина сообщила, что в них содержатся номера телефонов людей, которые заходили на её страницу.

Тут даже сказать нечего. Они собирают номера телефонов тех, кто заходит (не лайкает, не репостит, а просто зашёл) на мою страницу в «ВКонтакте», — написала она в Twitter.

Адвокат депутата Мария Эйсмонт рассказала журналистам Insider, что следствие получило от администрации сервиса Ip-адреса, номера телефонов и адреса электронной почты всех пользователей, «которые не то, чтобы пост написали, а просто поставили лайк под постом Галяминой».

«Вконтакте» всё всегда сливает. Я всем своим подзащитным настоятельно рекомендую оттуда выпиливаться. В материалах уголовных дел постоянно всплывают данные из ВК. Сегодня я ещё раз настояла на исследовании этих документов на рассмотрении апелляции. Вообще дело Галяминой — это антология политического сыска в России, — сказала она.

Галямина опубликовала в Twitter фотографию из материалов дела. При этом администрация соцсети ответила , что выдача данных о посетителях страниц невозможна, так как сервис не собирает и не отображает такую информацию.

По требованию законодательства мы, как и любая другая компания, обязаны отвечать на законные запросы правоохранительных органов. При этом по закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам, — отмечается в заявлении.

При этом в «Вконтакте» заявили, что теоретически сотрудники СК могли сами изучить страницу Галяминой и посмотреть, кто оставлял на ней отметки «Нравится», а затем передать в соцсеть официальные запросы в отношении конкретных пользователей. В этом случае администрация сервиса по закону обязана ответить на запрос.

Как писал NEWS.ru, Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой. Она обвинялась по статье 212.1 УК — неоднократное нарушение правил проведения митингов. Следствие считает, что в июле 2020 года Юлия Галямина опубликовала в своих соцсетях пост с призывом участвовать в несогласованном митинге против поправок в Конституцию. СК указывает, что в течение предшествующих шести месяцев женщина неоднократно была привлечена к ответственности по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митингов) — административные наказания были назначены ей за организацию и участие в протестных акциях по поводу недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году.

В сентябре 2020 года следствие по делу завершилось. Обвиняемая всё это время находилась под подпиской о невыезде.

Статья 212.1 УК известна как «дадинская» — по фамилии первого осуждённого к реальному лишению свободы Ильдара Дадина. Приговор отменили в 2017 году после постановления Конституционного суда. Активист направил в эту инстанцию жалобу, в которой говорил, что уголовная ответственность лишь за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий «выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина». Недавно освободился из колонии фигурант «московского дела» Константин Котов — второй осуждённый к реальному лишению свободы по этой статье.