https://static.news.ru/photo/84e40d26-e5a1-11e9-899a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мэрия Москвы сообщила о начале подготовки городского общественного транспорта к работе в холодное время года. Систему климат-контроля в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах уже проверили специалисты.

В метро до конца октября установят дополнительные двери в вестибюлях, а также включат обогрев подуличных переходов. Кроме того, сотрудники метрополитена проведут очистку грязеприёмников.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов заверил, что в холода на станциях подземки и в наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура.

По данным « Москвы 24 », свыше 200 снегоуборочных машин «Мосгортранса» также прошли техосмотр и теперь подготовлены к началу зимнего сезона.

Ранее News.ru писал, что к концу 2020 года в столичном метро может быть введена система распознавания лиц для оплаты проезда. В настоящий момент ведутся соответствующие эксперименты.