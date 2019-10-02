Мэрия Москвы сообщила о начале подготовки городского общественного транспорта к работе в холодное время года. Систему климат-контроля в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах уже проверили специалисты.
В метро до конца октября установят дополнительные двери в вестибюлях, а также включат обогрев подуличных переходов. Кроме того, сотрудники метрополитена проведут очистку грязеприёмников.
Заммэра Москвы Максим Ликсутов заверил, что в холода на станциях подземки и в наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура.
По данным «
Ранее News.ru писал, что к концу 2020 года в столичном метро может быть введена система распознавания лиц для оплаты проезда. В настоящий момент ведутся соответствующие эксперименты.
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