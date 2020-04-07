Общественники поддержали идею Смолина отменить ЕГЭ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/23ef89ea-78a5-11ea-8098-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятная отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году не пойдёт во вред учащимся, так как к итоговой аттестации из-за эпидемии коронавируса выпускников не успели должным образом подготовить. Такое мнение высказала глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

По её словам, родители школьников зачастую считают, что «ЕГЭ — излишняя переподготовка».

Неправильно портить теперь детям жизнь из-за ситуации в мире. Правда, я оцениваю эту инициативу как маловероятную. Тем не менее многие родители это предлагают, — цитирует Леткову RT.

После отмены занятий в школах предполагалось, что «дети сами будут всё учить», отметила она. Однако, считает руководитель ассоциации, не каждый ребёнок на такое способен, так как «это специфическая деятельность».

Ранее, как писал NEWS.ru, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить проведение ЕГЭ в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Однако в Министерстве просвещения пока не намерены соглашаться на отмену итоговой аттестации. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.