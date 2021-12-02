Общественник рассказал, кто пострадает от штрафов за агрессивное вождение

Все мотоциклисты могут подпасть под штрафы за агрессивное вождение, если предложенный законопроект от ЛДПР станет правовой нормой, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». При этом регулировать правоприменение сами сотрудники ГИБДД в России не смогут, в том числе из-за коррупции, считает он.

Штраф за агрессивное вождение предложили ввести депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Свищёв от ЛДПР. Согласно предложенным нормам, за умышленное опасное вождение предлагается в первый раз штрафовать на 5 тысяч рублей, во второй — от 5 до 10 тысяч рублей или лишать водительских прав на срок до одного года.

Допустим, мотоциклисты абсолютно все являются опасными водителями, и они будут получать штрафы в зависимости от того, какой законопроект будет принят. Если смотреть на опыт других стран, то там определение опасного вождения отнесено на откуп субъективного мнения полицейского. Но в России такая практика не может быть применена в силу коррупционных и иных рисков. Надо работать над самим понятием опасного вождения, — сказал Шкуматов.

Он добавил, что понятие агрессивной езды как создающей на дороге опасные ситуации нужно либо вовсе убрать, либо отредактировать. Исправлять формулировку, по его мнению, можно только после проведения тщательной аналитической работы.

В конце сентября московский Центр организации дорожного движения приступил к тестированию новых дорожных комплексов с микрофонами, измеряющими шум проезжающего транспорта. Владельцам шумных автомобилей и мотоциклов грозят штрафы от пяти тысяч рублей.