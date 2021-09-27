В Москве протестируют систему штрафов владельцев шумных машин и мотоциклов

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) приступил к тестированию новых дорожных комплексов с микрофонами, измеряющими шум проезжающего транспорта. Законопроект, предусматривающий штрафы от пяти тысяч рублей для владельцев шумных автомобилей и мотоциклов, может быть рассмотрен уже 29 сентября, пишет «Коммерсант».

Как рассказал замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев, камера нового типа оборудована четырьмя микрофонами и будет не только фиксировать звук, но и снимать фото и видео. Их будут устанавливать в местах, где поступает больше всего жалоб на шум от транспорта.

Штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины или мотоцикла, а также информацию об уровне произведённого шума в пяти — семи точках по ходу движения, подчеркнул начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов. Необходимые поправки в законодательство Мосгордума рассмотрит уже 29 сентября.

Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман отметил, что для полноценной работы камер необходимо утвердить методику измерения шума. Он уточнил, что нынешние методики предусматривают фиксированное расстояние и направление от источника звука на микрофон, изоляцию места измерения от сторонних звуков и исключение отражения звука от других предметов. По его словам, на дороге создать такие условия невозможно.

Депутаты Мосгордумы также опасаются, что вычленить шум одной машины при нынешнем фоновом уровне шума будет сложно, а шум автомобиля-нарушителя будет отражаться в камеру от машины «честного» автомобилиста, который и будет получателем штрафа. В дептрансе заверили, что методология замера будет тщательно отработана, а в ночное время, когда будут применяться камеры, фонового шума бывает значительно меньше.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Мосгордуму пакет поправок к столичному и федеральному законодательству об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя автомобилистами и мотоциклистами в ночное время. Собянин предложил запретить ездить в Москве на транспортных средствах с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. Он также выступил с инициативой повысить штраф за намеренное нарушение тишины в 10 раз — до 5000 рублей.