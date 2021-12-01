В Госдуме предложили ввести штраф за агрессивное вождение

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Свищёв от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому административный кодекс предлагается дополнить статьёй о штрафах за агрессивное вождение. Документ направлен в правительство для получения официального отзыва, сообщил в своём Telegram-канале Ярослав Нилов.

Согласно предложенным нормам, за умышленное опасное вождение предлагается в первый раз штрафовать на 5 тысяч рублей, второй — от 5 до 10 тысяч рублей или лишать водительских прав на срок до одного года.

Законопроектом предлагается дополнить главу 12 КоАП новой статьёй 12.181, предусматривающей административную ответственность за умышленное опасное (агрессивное) вождение в размере 5 тысяч рублей, что выше, чем ответственность за совершение отдельных действий, создающих опасность для движения. При повторном совершении указанного правонарушения предлагается установить административную ответственность в размере от 5 до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы инициативы считают, что все решения по данной статье должны приниматься судом.

В целях исключения установления для правоприменителей необоснованно широких пределов субъективного усмотрения законопроектом вводится судебная процедура привлечения к административной ответственности за умышленное опасное (агрессивное) вождение, — поясняется в комментарии к документу.

При этом привлечь водителя к ответственности можно только при наличии доказательств, например видеозаписи и фото.

Ранее сообщалось, что уровень смертности на дорогах в России остаётся одним из самых высоких в Европе. Так, только в прошлом году на российских дорогах погибли более 16 тысяч человек, а показатель смертности составил 10,9 человека на 100 тысяч населения, что существенно превышает аналогичный показатель на дорогах Евросоюза.