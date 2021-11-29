В России предложили ужесточить наказание за опасное вождение

Уровень смертности на дорогах в России остаётся одним из самых высоких в Европе. Так, только в прошлом году на российских дорогах погибли более 16 тысяч человек, а показатель смертности составил 10,9 человека на 100 тысяч населения, что существенно превышает аналогичный показатель на дорогах Евросоюза (4,2 человека на 100 тысяч населения). К смертельным ДТП приводит не только превышение скорости или алкоголь — опасные ситуации на дороге возникают в том числе из-за невнимательности автомобилистов и пешеходов. По мнению автора проекта «20 идей по развитию России» , предпринимателя и активиста Дмитрия Давыдова, повысить безопасность на дорогах можно с помощью дополнительных ограничений для водителей и усиления контроля за пешеходами.

Зачастую причиной причиной ДТП на российских дорогах становится агрессивный стиль управления. Из-за этого в 2016 году даже появился новый термин в Кодексе об административных правонарушениях — «опасное вождение». За резкие перестроения сразу через две полосы движения, несоблюдение дистанции, скоростные обгоны в новом КоАП будет предусмотрен штраф в размере трёх тысяч рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом в России до сих пор нет законодательных мер, которые могли бы побудить водителей устранять все отвлекающие факторы за рулём. Исследования показывают, что именно нарушение внимательности является одной из самых распространённых причин ДТП. Сейчас водителя могут оштрафовать лишь за использование телефона без наушников. Другие правила взаимодействия с гаджетами, которые могут отвлечь водителя, кодекс не уточняет.

По мнению Давыдова, в России необходимо ввести дополнительные ограничения — в частности, установить административную ответственность за вождение в опасной обуви (сланцы, шлёпанцы, тапочки без задника, валенки, обувь на высоких каблуках и танкетках) или босиком, за приём пищи и нанесение макияжа во время вождения.

«Эти действия за рулём напрямую отвлекают от дороги не меньше, чем разговор по телефону с помощью рук, но отсутствие запрета на такие действия формирует в гражданах, находящихся в спешке, плохую и опасную привычку заниматься посторонними делами за рулём. Чётко обозначенная позиция закона в том, что отвлекаться на еду и макияж из соображений безопасности не стоит, сможет изменить поведение в обществе. И тогда даже торопящиеся водители будут парковаться, прежде чем перекусить или поправить внешний вид», — отмечает предприниматель.

Кроме того, предлагается запретить использование наушников во время вождения, поскольку это не только не позволяет слышать то, что происходит вокруг, но и отвлекает водителей.

Подобные ограничения применяются во многих странах. К примеру, во Франции водитель обязан быть в состоянии в любой момент совершить любой манёвр или изменить скорость без задержки, и поле зрения не должно снижаться из-за посторонних предметов в руках. Также в стране с 1 июля 2015 года официально запрещено вождение в наушниках (штраф €135, 11,5 тысячи рублей), поедание сэндвича, слишком громкая музыка и макияж во время езды (штраф €75, 6,2 тысячи рублей). В Великобритании существует закон, согласно которому одежда и обувь водителя не должны препятствовать осуществлению полного контроля над транспортным средством. В Испании законодательство запрещает в том числе вождение в купальном костюме (это может отвлечь других участников дорожного движения), и водителя могут оштрафовать, если пассажиры создают опасную ситуацию, например, положив ноги на переднюю панель.

Предложенные инициативы помогут кардинально изменить ситуацию со смертностью на дорогах, однако без законодательной поддержки со стороны государства их реализация невозможна, отмечает Дмитрий Давыдов.