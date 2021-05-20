Общественная палата обсудит безопасность школьного питания

https://static.news.ru/photo/b14f9422-b96f-11eb-897f-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

В рамках «нулевых» дней форума «Сообщество» Общественной палаты во Владикавказе 25 мая пройдёт круглый стол «Продовольственная безопасность в регионах: противодействие распространению фальсификата и общественный контроль за качеством школьного питания». Выработанные в ходе мероприятия решения лягут в основу предложений ОП по улучшению системы питания в российских школах.

Инициативы могут коснуться как усиления роли институтов гражданского общества и превентивных лабораторных исследований продуктов питания, так и разработки проекта законов — например, в части усиления ответственности за производство и оборот фальсифицированных и контрафактных продуктов питания.

Кроме того, специальная комиссия проинспектирует аварийное жильё Северной Осетии, посетит комплекс многоквартирных домов, куда были переселены граждане из аварийного жилищного фонда, познакомится с работой управляющих компаний, объектов водоотведения, очистных сооружений и полигона ТКО. После этого члены комиссии примут участие в совещании с местными властями и главами управляющих и ресурсоснабжающих организаций и строительных подрядных компаний.

Форум пройдёт во Владикавказе. Основные дни его проведения — 26 и 27 мая. NEWS.ru выступает информационным партнёром мероприятия.

Участники форума намерены обсудить возможности гражданского общества в области контроля за социально значимыми направлениями, в том числе за выборами.