Обронзовеет ли миф о Сталине

Если верить результатам соцопроса, проведённого «Левада-центром» (отнесён к числу иноагентов), то в последние годы отмечен просто взрывной рост симпатии к вождю народов. Дескать, 48% опрошенных поддерживают предложение об установке ему памятника, причём среди молодых людей эта цифра достигает 50%. А целых 60% выступают за строительство «Сталин-центра» как бы в противовес построенному за госсчёт в Екатеринбурге «Ельцин-центру».

Трактовать эти цифры можно по-разному. Но если ещё вчера предложение писателя Захара Прилепина отлить вождя в бронзе или вырубить из мрамора представлялось просто предвыборным трюком, рассчитанным на дремучих сталинистов, которых требовалось оттянуть от Зюганова, то опрос меняет многие представления. Собственно, в своё время уже конкурс «Имя России» продемонстрировал рост симпатий к тени диктатора. Тогда буквально на финишной ленточке Александр Невский опередил дядю Джо. И, собственно, до сих пор критики того голосования обвиняют его организаторов в подтасовке.

В некотором смысле росту популярности, скажем так, легенды о Сталине способствует и политика властей, которые постоянно уделяют огромное внимание истории Великой Отечественной войны. А тут уж слов из песни не выкинешь: где война и победа — там и Сталин, как верховный главнокомандующий. Тем более, что гимн вернули прежний, убрав в том числе строчку «нас вырастил Сталин на верность народу». Но проблема, конечно, куда глубже.

Иосиф Сталин Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Современные неурядицы, имущественное и даже сословное расслоение, стагнация экономических условий существования миллионов наших соотечественников, разгул коррупции и явная безнаказанность некоторых влиятельных персон — всё только усиливает воздействие, прежде всего, на молодые неустоявшиеся умы. Стоит подчеркнуть, что именно легенды о Сталине. Мифа о мудром вожде, ночи напролёт думавшем о процветании государства и народа, беспощадно каравшего взяточников и предателей всех мастей, включая ближайших соратников. Даже Высоцкий пел: «Было надо — и цены снижали». Тогда, мол, и социальные лифты работали, и образование с медициной были бесплатными.

Все аргументы, разрушающие миф о золотом сталинском веке, естественно, воспринимаются в штыки. Кто обратит внимание на тогдашнее соотношение зарплат и цен, на факт оплаты родителями учёбы их детей в старших классах, на жилищное строительство, рассчитанное исключительно на партхозноменклатуру, на судьбы колхозников, которых во избежание их бегства от феодальных порядков на селе лишили паспортов. Знают ли молодые люди о торгсинах? Магазинах, где можно было купить нормальные продукты без карточек и ограничений только за золото и валюту.

Правильно говорят, что в умах властвует именно миф о Сталине, о сталинизме без его насильственной сердцевины: с железным занавесом и сроками за сбор колосков и за десятиминутные опоздания на работу. Без атмосферы страха и всеобщего доносительства с четырьмя миллионами написанных друг на друга доносов.

Но мифы всегда наиболее устойчивы в сфере социальной психологии. Ясно, что симпатии к абстрактному Сталину — это открытая форма демонстрации нынешней неудовлетворённости, попытка что-то противопоставить сегодняшним не всегда радостным реалиям. А раз так, то колеблющиеся проценты симпатии к вождю народов будут тем самым индикатором дополнительной косвенной оценки деятельности руководителей нынешних.

Впрочем, как ни парадоксально, но и власти могут использовать результаты такого опроса для того, чтобы продемонстрировать значительной части населения и загранице, какая, мол, им в стране есть психологическая альтернатива. Как говорится, выбирайте.