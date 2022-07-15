Президенту РФ. Обращение Д. Давыдова Открытое письмо автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова президенту России

Уважаемый Владимир Владимирович.

Я, Давыдов Дмитрий Викторович, автор проекта «20 идей по развитию России», прошу Вас рассмотреть мое публичное обращение.

Я уверен, что Россия с ее колоссальными ресурсами и огромным интеллектуальным потенциалом за короткий период времени может войти в двадцатку мировых лидеров по таким показателям, как Индекс человеческого развития и ВВП на душу населения. На пути к этой цели будет полезен пример стран, которые уже продемонстрировали значительные успехи в той или иной сфере экономики и общественной жизни. Адаптация эффективного доказанного зарубежного опыта к российским реалиям ускорит прогресс.

Взяв на вооружение такой подход, еще в 2015 году я впервые начал формировать идеи и предложения, направленные на повышение уровня жизни россиян. Так, в 2016 году зародился проект «20 идей по развитию России».

Миссия проекта заключается в изучении успешного мирового опыта в различных областях социально-экономической деятельности и внедрении его в контексте России с целью кратного повышения качества жизни ее граждан. Проект не преследует никаких политических целей, и я, как его единственный автор, не связан с политиками из России или других стран.

Со своей стороны я прилагаю максимум усилий, чтобы успешные реформы, тщательно выверенные и составленные с учетом специфики России, были поддержаны общественностью и стали реальностью. Все мои предложения публикуются на сайте 20idei.ru, а также широко освещаются в средствах массовой информации и социальных сетях. Таким образом, я стремлюсь не только привлечь внимание к проекту, но и вызвать интерес к обсуждению среди всех, кому небезразлично будущее страны.

Хотя я сам не являюсь гражданином России и на данный момент не проживаю на ее территории, Россия является моей исторической родиной, там мои корни. Именно с этой страной меня связывает не только история моих предков, но и общие культурные ценности. Мой прадед и другие родственники погибли на поле битвы в Великой Отечественной войне, сражаясь против нацизма. Вот почему мне хочется видеть Россию в числе самых процветающих стран мира, и поэтому я вкладываю время и усилия, чтобы сделать все зависящее от меня в данном направлении.

Безусловно, государство, в первую очередь по Вашей инициативе, принимает решительные действия в плане разработки и реализации стратегии по развитию страны и повышению уровня жизни общества. Изданный Вами в 2020 году указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» четко определяет приоритетные для нации цели:

• сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

• возможности для самореализации и развития талантов;

• комфортная и безопасная среда для жизни;

• достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

• цифровая трансформация.

Идеи, разработанные мной и представленные вниманию общественности и государства в 2021–2022 годах, как раз были составлены с тем расчетом, чтобы способствовать достижению поставленных национальных целей. Каждая из почти пятидесяти тем содержит в себе конкретные шаги, воплотив которые, можно приблизиться к достижению целевых показателей в рамках государственной стратегии.

Ниже перечислены преимущества, которые проект «20 идей по развитию России» может дать государству:

• Большинство предлагаемых мной решений не требуют финансирования из государственного бюджета. Остальные либо содержат предложения об источниках финансирования и пополнения госбюджета, либо демонстрируют быструю окупаемость с получением дальнейшей выгоды для него.

• Уверенность в успешности предлагаемых мер основана на скрупулезном изучении экономического и социального эффекта, который проявился в странах, где они были применены. (Стоит отметить, что некоторые мои предложения основаны на собственных рассуждениях и не имеют практического внедрения в мире, но таковые являются редким исключением.)

• Предлагаемые меры помогут органам государственной власти в решении сложных социально-экономических проблем, убрав часть бремени по разработке концепции и обоснованию внедряемых мер с плеч госслужащих.

• Со своей стороны, с целью реализовать предлагаемые мной идеи, я готов выполнить посильные задачи, поступающие от органов государственной власти.

Очевидно, что без поддержки государства такой проект не достигнет своей цели. Поэтому я неоднократно обращался к органам государственной власти с просьбой инициировать то или иное изменение, направленное на благо общества, в первую очередь на законодательном уровне. В ответах, полученных от Совета Федерации, Государственной Думы, Администрации Президента и профильных министерств, содержалась различного рода реакция: от категорического несогласия до положительной оценки с готовностью госоргана учесть мои предложения в его дальнейшей деятельности. Но тем не менее ни одна из множества предложенных мною инициатив в различных сферах до сих пор не получила ожидаемого развития со стороны государства в виде положительных решений или поставленных задач.

Я прошу Вас от имени Президента Российской Федерации оказать поддержку проекту «20 идей по развитию России», рассмотрев содержащиеся в нем предложения и обратив внимание органов государственной власти на необходимость внедрения наиболее актуальных для страны, на Ваш взгляд, мер.

Движимый бескорыстным желанием сделать жизнь россиян лучше, я уверен, что при должном внимании со стороны государства мои предложения способны привести Россию к еще большему процветанию.

Благодарю за внимание и надеюсь на Ваш положительный ответ.

С уважением, Дмитрий Давыдов,

автор проекта «20 идей по развитию России»

Открытое письмо президенту Российской Федерации В. В.Путину