20 апреля 2026 в 16:46

Обновил классический рецепт «Картошки» — не пирожное, а нежный сырок за 15 минут

Этот рецепт — удачный синтез двух легендарных десертов: пирожного «Картошка» и творожного сырка в шоколаде. Я объединил их лучшие качества, чтобы получить идеальное домашнее лакомство с нежной текстурой и глубоким вкусом.

Что понадобится

250 г творога 9%, 150 г песочного печенья, 60 г сахарной пудры, 2 ст. л. натурального йогурта, 50 г грецких орехов, 2 ст. л. какао, ванилин, 1-2 ст. л. молока (при необходимости), 150 г темного шоколада, 20 г сливочного масла.

Как я готовлю

Орехи обжариваю 3-4 минуты и измельчаю в среднюю крошку. Печенье перемалываю в крошку. Творог протираю через сито.

В глубокой миске смешиваю творожную массу с йогуртом и сахарной пудрой. Добавляю крошку печенья, какао, ванилин и большую часть ореховой крошки (около 2/3). Замешиваю однородную массу. Если она суховата, ввожу по 1 ст. л. теплого молока.

Из массы формирую колбаску диаметром 2,5-3 см, нарезаю на батончики длиной 7-8 см, закругляю края. Раскладываю заготовки на доске, застеленной пленкой, и отправляю в морозилку на 1 час.

Для глазури ломаю шоколад, растапливаю его на водяной бане вместе со сливочным маслом, постоянно помешивая. Остужаю.

Каждый хорошо застывший сырок нанизываю на шпажку, окунаю в глазурь, даю излишкам стечь и сразу посыпаю оставленной ореховой крошкой. Вынимаю шпажку, перекладываю сырки на решетку или тарелку и убираю в холодильник на 1-2 часа.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
