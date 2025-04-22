«Объединял людей»: дизайнер назвал главные черты Церетели Дизайнер Любецкий: Церетели обладал даром объединять людей разных взглядов

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Зураб Церетели

Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели обладал даром объединять людей разных художественных взглядов, рассказал российский дизайнер, член-корреспондент РАХ Вадим Любецкий. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что он совмещал в себе строгость и невероятную душевную доброту.

При нем произошел расцвет Российской академии художеств, он вдохнул в нее новую жизнь, смог объединить вокруг себя людей разных вкусов и художественных взглядов. В доброй атмосфере он умел сделать так, чтобы люди начинали созидать, — отмечает Любецкий.

Он также вспомнил, что Церетели всегда был отзывчив к просьбам знакомых и незнакомых людей. Собеседник подчеркнул, что смерть художника стала огромной утратой для академии, членов президиума и абсолютно для всех людей, кто его знал.

Искусствовед вице-президент РАХ Андрей Золотов рассказал, что Церетели был гениальным человеком, который воплощал собой закон жизни и творчества. По его словам, исключительность Церетели проявлялась в его делах и отношении к людям.

О смерти Церетели ранее сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. Художник умер на 92-м году жизни. Смерть наступила в кругу семьи после продолжительной болезни. Он будет похоронен рядом с женой в Грузии в субботу, 26 апреля.