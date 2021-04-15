Объединение отцов призвало изменить Семейный кодекс России

https://static.news.ru/photo/62212d5a-9dfb-11eb-9a64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Устаревший институт алиментов необходимо реформировать, а при разводе родителей нужно устанавливать совместное воспитание детей, чтобы ребёнок мог проживать паритетно с каждым родителем. С такой инициативой выступили представители созданного накануне Всероссийского координационного центра отцовских объединений.

В разных регионах есть несколько заметных движений, общественных организаций и объединений отцов, у которых есть совпадение точек зрения на ряд важнейших вопросов. Поэтому мы приняли решение объединить наши усилия и двигаться единым фронтом, продвигать проблематику отцов в информационном поле, — приводит «Ридус» слова председателя объединения Станислава Клюева.

Участники объединения намерены отслеживать ситуации отцов по всей стране, наблюдать за работой органов опеки и судебных приставов. Кроме того, координационный центр планирует инициировать изменения в семейное законодательство — в части, касающейся алиментов и положения мужчины после развода.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в начале февраля подписал федеральный закон, предусматривающий приоритет Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами.