Путин подписал закон о главенстве Конституции в семейном законодательстве

https://static.news.ru/photo/ea810280-66e5-11eb-83f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий приоритет Конституции РФ, основ правопорядка и нравственности над международными актами. Текст документа опубликован на официально портале правовой информации.

Закон приводит Семейный кодекс в соответствие с Основным законом, добавляя статью 6 положением о том, что не допускается применение норм международных договоров в их истолковании, противоречащем российской Конституции, основам правопорядка и нравственности. До настоящего времени Семейный кодекс предусматривал применение норм международного договора в случае, если они противоречат законодательству в области семейного права.

Голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. В нём приняли участие более 74 млн человек. За изменения в главном законе России высказались 77,92% граждан, против — 21,27%.

NEWS.ru писал, что указ о внесении поправок в Конституцию был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу.