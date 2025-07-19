Обалденная курица с макаронами на ужин — дети будут уплетать за обе щеки

Обалденная курица с макаронами на ужин — дети будут уплетать за обе щеки

Когда нужно приготовить ужин быстро и без скуки — макароны с курицей на сковороде станут отличным выбором. Блюдо получается сочным, ароматным и очень домашним: мягкое куриное мясо отлично сочетается с овощами, а томатный соус добавляет легкую пикантность. Все готовится из простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.

Этот рецепт выручит и в будни, и когда вдруг заглянут гости. Всего 30–40 минут — и на столе горячее, от которого не останется ни кусочка.

Ингредиенты (на 4 порции)

Филе бедра курицы — 400 г

Макароны — 400 г

Болгарский перец — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Томатная паста — 50 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Черный перец — по вкусу

Зелень — по вкусу

Как приготовить макароны с курицей на сковороде

Подготовьте курицу

Филе бедра промойте, нарежьте средними кусочками. В миске смешайте мясо с щепоткой черного перца, паприкой и ложкой соевого соуса (по желанию). Оставьте на 10–15 минут.

Если есть время — замаринуйте заранее, тогда курица будет еще ароматнее и сочнее.

Обжарьте мясо

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите курицу и обжаривайте на среднем огне 7–8 минут до золотистой корочки с двух сторон.

Подготовьте овощи

Пока жарится курица, очистите морковь и натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами, болгарский перец — кубиками или полосками, чеснок мелко порубите.

Добавьте овощи

В сковороду к курице добавьте морковь и лук. Готовьте 5 минут, помешивая. Затем добавьте перец и чеснок, накройте крышкой и тушите еще 4–5 минут.

Соус

Когда овощи станут мягкими, добавьте томатную пасту и зелень. Перемешайте, прогрейте 1–2 минуты. Если соус кажется слишком кислым — добавьте щепотку сахара.

Макароны

Параллельно отварите макароны в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Слейте воду, макароны не промывайте.

Соберите блюдо

Готовые макароны переложите в сковороду к курице и овощам, аккуратно перемешайте. Накройте крышкой, убавьте огонь и оставьте на 5 минут, чтобы все «подружилось».

Подача

Снимите с огня, дайте настояться еще пару минут под крышкой. Разложите по тарелкам, посыпьте свежей зеленью.

Почему стоит попробовать

Такой ужин понравится всей семье: сочное мясо, овощи, томатный соус и макароны — сытно, быстро и вкусно. Даже если готовить совсем не хочется, этот рецепт спасет ситуацию и сделает вечер вкуснее.

Иногда так хочется чего-то легкого, но в то же время вкусного и уютного. Именно тогда я готовлю этот воздушный суп-пюре из кабачков — настоящее объятие для желудка!