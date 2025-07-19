Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 12:14

Обалденная курица с макаронами на ужин — дети будут уплетать за обе щеки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда нужно приготовить ужин быстро и без скуки — макароны с курицей на сковороде станут отличным выбором. Блюдо получается сочным, ароматным и очень домашним: мягкое куриное мясо отлично сочетается с овощами, а томатный соус добавляет легкую пикантность. Все готовится из простых ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой.

Этот рецепт выручит и в будни, и когда вдруг заглянут гости. Всего 30–40 минут — и на столе горячее, от которого не останется ни кусочка.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Филе бедра курицы — 400 г
  • Макароны — 400 г
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томатная паста — 50 г
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец — по вкусу
  • Зелень — по вкусу

Как приготовить макароны с курицей на сковороде

Подготовьте курицу

Филе бедра промойте, нарежьте средними кусочками. В миске смешайте мясо с щепоткой черного перца, паприкой и ложкой соевого соуса (по желанию). Оставьте на 10–15 минут.

Если есть время — замаринуйте заранее, тогда курица будет еще ароматнее и сочнее.

Обжарьте мясо

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите курицу и обжаривайте на среднем огне 7–8 минут до золотистой корочки с двух сторон.

Подготовьте овощи

Пока жарится курица, очистите морковь и натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами, болгарский перец — кубиками или полосками, чеснок мелко порубите.

Добавьте овощи

В сковороду к курице добавьте морковь и лук. Готовьте 5 минут, помешивая. Затем добавьте перец и чеснок, накройте крышкой и тушите еще 4–5 минут.

Соус

Когда овощи станут мягкими, добавьте томатную пасту и зелень. Перемешайте, прогрейте 1–2 минуты. Если соус кажется слишком кислым — добавьте щепотку сахара.

Макароны

Параллельно отварите макароны в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Слейте воду, макароны не промывайте.

Соберите блюдо

Готовые макароны переложите в сковороду к курице и овощам, аккуратно перемешайте. Накройте крышкой, убавьте огонь и оставьте на 5 минут, чтобы все «подружилось».

Подача

Снимите с огня, дайте настояться еще пару минут под крышкой. Разложите по тарелкам, посыпьте свежей зеленью.

Почему стоит попробовать

Такой ужин понравится всей семье: сочное мясо, овощи, томатный соус и макароны — сытно, быстро и вкусно. Даже если готовить совсем не хочется, этот рецепт спасет ситуацию и сделает вечер вкуснее.

Иногда так хочется чего-то легкого, но в то же время вкусного и уютного. Именно тогда я готовлю этот воздушный суп-пюре из кабачков — настоящее объятие для желудка!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бравший взятки экс-начальник колонии потребовал вернуть его звание
Раскрыто, чем Зеленский стал неугоден западным элитам
Климов ответил на слухи о своем уходе из Совфеда
WhatsApp и Telegram заблокируют в России? Что известно, последние новости
Волонтера СВО хотят «отдать в психушку» жена и родная дочь
Депутат призвал задержать вернувшегося в Россию известного секс-коуча
В США десятки людей получили травмы из-за протаранившего толпу автомобиля
Семья с двумя детьми погибла в раздавленной машине в Пензенской области
К подрывам «Северных потоков» оказался причастен убитый полковник СБУ
Озвучены новые подробности ситуации с электроэнергией в Запорожье
Депутат призвал обеспечить охраной известного российского телеведущего
Первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР: стоит ли ехать?
Из аэропортов Польши перестали вылетать самолеты в связи с масштабным сбоем
Юная россиянка завоевала корону на конкурсе красоты в Индии
Грозы, жара до плюс 30 и полный штиль: погода в Москве на неделю
Владельцам китайских авто в России грозят новые ограничения
Трампу объяснили, чем закончатся попытки надавить на БРИКС
В Британии продают остров, ставший на 30 лет домом для местного «робинзона»
Политолог раскрыл, кто контролирует Киев на переговорах
Названо одно «если» Ирана, от которого зависит будущее мира
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
Регионы

Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.