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06 июля 2025 в 15:20

Кабачковый суп-пюре: нежнее нежного с хрустящим сюрпризом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда так хочется чего-то лёгкого, но в то же время вкусного и уютного. Именно тогда я готовлю этот воздушный суп-пюре из кабачков — настоящее объятие для желудка!

Этот рецепт — мой спасатель, когда нужно быстро приготовить что-то полезное. Минимум ингредиентов, максимум нежности — идеально для лёгкого ужина или обеда.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 1 маленький
  • Лук — ½ шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Хлеб для сухариков — 2–3 ломтика
  • Зелень для подачи

Начинаем с того, что обжариваем лук и чеснок до прозрачности, добавляем морковь, а затем остальные овощи, нарезанные кубиками. Заливаем водой так, чтобы она слегка покрывала овощи, и варим до мягкости.

Пока суп варится, подсушиваем хлеб в тостере или на сковороде — получаются чудесные ароматные сухарики. Готовые овощи превращаем в нежное пюре блендером, разливаем по тарелкам и щедро посыпаем хрустящими сухариками и свежей зеленью. Просто, быстро и невероятно вкусно!

Знаете, что получается, когда соединить сладкий ананас и ароматный бекон? Настоящий кулинарный фейерверк! Эта закуска стала моим секретным оружием на всех вечеринках.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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