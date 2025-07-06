Кабачковый суп-пюре: нежнее нежного с хрустящим сюрпризом!

Иногда так хочется чего-то лёгкого, но в то же время вкусного и уютного. Именно тогда я готовлю этот воздушный суп-пюре из кабачков — настоящее объятие для желудка!

Этот рецепт — мой спасатель, когда нужно быстро приготовить что-то полезное. Минимум ингредиентов, максимум нежности — идеально для лёгкого ужина или обеда.

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 1 маленький

Лук — ½ шт.

Чеснок — 1 зубчик

Растительное масло — 1 ст. л.

Хлеб для сухариков — 2–3 ломтика

Зелень для подачи

Начинаем с того, что обжариваем лук и чеснок до прозрачности, добавляем морковь, а затем остальные овощи, нарезанные кубиками. Заливаем водой так, чтобы она слегка покрывала овощи, и варим до мягкости.

Пока суп варится, подсушиваем хлеб в тостере или на сковороде — получаются чудесные ароматные сухарики. Готовые овощи превращаем в нежное пюре блендером, разливаем по тарелкам и щедро посыпаем хрустящими сухариками и свежей зеленью. Просто, быстро и невероятно вкусно!

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